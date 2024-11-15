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В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Разрыв контракта с "Газпромом" на поставки газа в Молдавию и Приднестровье крайне нежелателен, власти должны провести с российской компанией переговоры о продолжении транзита через Украину, заявил врио председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Говорить о неактуальности поставок со стороны "Газпрома", на мой взгляд, преждевременно. И разрыв контракта в сегодняшней ситуации крайне нежелателен. Непосредственно у "Молдовагаза" с российским акционером нормальные рабочие отношения. Но на уровне правительства контакты минимизированы. Я уже отмечал, что транзит газа от "Газпрома" через Украину может продолжиться и после Нового года, но для этого соответствующие переговоры должно провести правительство и договориться об условиях", - сказал Чебан в интервью молдавскому изданию logos-pres.md.

Молдовагаз Газпром газ Молдавия
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