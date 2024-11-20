Кишинев обеспечит газом Приднестровье в случае отказа "Газпрома" от поставок

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия готова к возможному отказу "Газпрома" поставлять газ в Приднестровье по альтернативным маршрутам с 1 января 2025 года и готова обеспечить регион газом, передает пресс-служба молдавского Минэнерго.

Об этом министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил на встрече со спецпредставителем ЕС в процессе приднестровского урегулирования, главой директората по Грузии, Молдавии, Армении, Азербайджану и Белоруссии в рамках Европейской службы внешних действий (EEAS) Доротой Длоухи-Сулигой.

"Стороны обсудили возможные сценарии, которые рассматривает Молдавия, и подготовленные меры. Министр энергетики заявил, что у России есть все технические возможности для обеспечения поставок газа в Приднестровский регион по альтернативным маршрутам, а в случае прекращения поставок (из России - ИФ) имеются технические возможности обеспечить электроэнергией и газом потребителей с обоих берегов Днестра", - говорится в пресс-релизе.

Парликов сообщил представительнице EEAS, что Минэнерго подготовило план подготовки к зиме из 44 мероприятий, применимых к поставкам энергии и газа в холодное время года. План предусматривает два основных сценария, один из которых - отказ "Газпрома" поставлять газ в Приднестровский регион по альтернативным маршрутам после истечения срока контракта на транзит через Украину с 1 января 2025 года.

В середине ноября врио председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что разрыв контракта с "Газпромом" на поставки газа в Молдавию и Приднестровье крайне нежелателен, власти должны провести с российской компанией переговоры о продолжении транзита через Украину.

Комментируя варианты газоснабжения Молдавии и Приднестровья, Чебан высказал надежду, что "возможно продолжение транзита через Украину, даже если не будет нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". В качестве решения может измениться схема оплаты транзита - контракты будут заключать европейские трейдеры и оператор ГТС Украины с оплатой топлива на границе России, полагает он.

Руководитель "Молдовагаза" также констатировал, что "уже апробированы альтернативные маршруты поставок газа". Прежде всего, он выделил Трансбалканский коридор. "По этому маршруту может быть продолжено и выполнение нашего контракта с "Газпромом", - считает Чебан.

Ранее сообщалось, что Молдавия готовится к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

Ожидается, что до конца этого года "Газпром" продолжит поставлять, как и в настоящее время, 5,7 млн кубометров в сутки в Приднестровье, в том числе для производства электроэнергии.

С октября 2022 года "Газпром" поставляет в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки, или менее 40% необходимого объема для холодного времени года. С 4 декабря 2022 года Молдавия поставляет весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен до конца 2024 года. С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.