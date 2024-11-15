Lenovo во II финквартале превзошла прогнозы по чистой прибыли и выручке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) увеличила чистую прибыль на 44% относительно того же периода прошлого года – до $358,5 млн, сообщается в отчетности.

Доналоговая прибыль повысилась на 32% и составила $473 млн.

Выручка выросла на 24% и достигла $17,85 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $355 млн, по данным FactSet. Выручка также превзошла ожидания.

Бизнес Lenovo по выпуску устройств, который включает в себя компьютеры и смартфоны и является главным источником выручки для компании, в минувшем квартале нарастил выручку на 17% до $13,5 млрд. В том числе продажи ПК выросли почти на 24%, смартфонов - на 43%, планшетов - на 19%.

Выручка в сегменте инфраструктурных решений подскочила на 65% до рекордных $3,3 млрд.

Сервисный сегмент зафиксировал двухзначные темпы роста по итогам четырнадцатого квартала подряд, в результате чего его выручка поднялась до $2,2 млрд, говорится в сообщении.

Руководство компании ожидает, что мировой рынок персональных компьютеров вырастет в этом квартале. Также был пересмотрен прогноз на 2025 год и теперь ожидаются двухзначные темпы роста глобальных продаж ПК, в то время как ранее предполагался подъем на 5-10%.

Котировки акций Lenovo снизились на 1,8% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала этого года упала на 16%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng за это время прибавил 14%.