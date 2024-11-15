Поиск

Lenovo во II финквартале превзошла прогнозы по чистой прибыли и выручке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) увеличила чистую прибыль на 44% относительно того же периода прошлого года – до $358,5 млн, сообщается в отчетности.

Доналоговая прибыль повысилась на 32% и составила $473 млн.

Выручка выросла на 24% и достигла $17,85 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $355 млн, по данным FactSet. Выручка также превзошла ожидания.

Бизнес Lenovo по выпуску устройств, который включает в себя компьютеры и смартфоны и является главным источником выручки для компании, в минувшем квартале нарастил выручку на 17% до $13,5 млрд. В том числе продажи ПК выросли почти на 24%, смартфонов - на 43%, планшетов - на 19%.

Выручка в сегменте инфраструктурных решений подскочила на 65% до рекордных $3,3 млрд.

Сервисный сегмент зафиксировал двухзначные темпы роста по итогам четырнадцатого квартала подряд, в результате чего его выручка поднялась до $2,2 млрд, говорится в сообщении.

Руководство компании ожидает, что мировой рынок персональных компьютеров вырастет в этом квартале. Также был пересмотрен прогноз на 2025 год и теперь ожидаются двухзначные темпы роста глобальных продаж ПК, в то время как ранее предполагался подъем на 5-10%.

Котировки акций Lenovo снизились на 1,8% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. Рыночная стоимость компании с начала этого года упала на 16%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng за это время прибавил 14%.

Lenovo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Что случилось этой ночью: пятница, 15 ноября

Лидеры Южной Кореи, США и Японии обсудят якобы находящихся в РФ военных КНДР

Пентагон до ухода Байдена поставит Киеву всю санкционированную Конгрессом помощь

Трамп предложил кандидатуру Кеннеди на пост министра здравоохранения США

Трамп предложил кандидатуру Кеннеди на пост министра здравоохранения США
Обострение палестино-израильского конфликта

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

В израильской армии заявили о 300 пораженных целях в Ливане за неделю

Глава МВД Финляндии не видит предпосылок для открытия границы с Россией

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });