Российский экипаж МКС приступил к выполнению трех новых экспериментов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский экипаж приступил к трем новым экспериментам на борту Международной космической станции (МКС), сообщил космонавт Алексей Овчинин.

"Эксперименты мы начали выполнять, проводим сеансы", - сказал Овчинин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

В ходе экспериментов планируется получить данные об изменении состояния сердечно-сосудистой системы человека на различных уровнях геомагнитной обстановки, новые данные о механизмах сенсорных взаимодействий и адаптации, а также о нарушениях легочной вентиляции.

По словам другого члена экипажа Ивана Вагнера, космонавты также готовятся к выходу в открытый космос: подготавливают скафандры и скоро приступят к тренировкам по работе с европейской роботизированной рукой-манипулятором ERA, которую планируют задействовать при работах в открытом космосе.

"Во время выхода в открытый космос основная задача - вынести полезную нагрузку для эксперимента "Монитор всего неба", демонтировать старые платы, демонтировать эксперимент "Тест" и "Выносливость", а также перенести панель управления ERA на другое место, где она не будет мешать экипажу передвигаться по поручням", - сказал Вагнер.

10 сентября Овчинин сообщил, что в декабре российский экипаж выйдет в открытый космос. Также, по его словам, за время экспедиции запланировано проведение 42 экспериментов, три из которых начнутся впервые.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он обеспечивает установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дон Петтит, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.