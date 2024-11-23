"Прогресс МС-29" доставит на МКС почти 2,5 тонн грузов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, как ожидается, в субботу пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

Стыковка грузового корабля к модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоится в 17:36 по московскому времени. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 186 суток.

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш и российского экипажа МКС.

Корабль был запущен 21 ноября с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставит на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе 1 155 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа; 869 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 43 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

На МКС также прибудет оборудование для научных экспериментов "БТН-Нейтрон-2", "Вампир", "Взаимодействие-2", "Лазма", "Сепарация", "Спланх", "Фуллерен" и "3D-печать".

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов; астронавты NASA - Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.