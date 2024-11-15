Поиск

Производитель чипов TSMC получит до $11,6 млрд по госпрограмме США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company получит финансирование в размере до $6,6 млрд в рамках американского закона Chips Act, предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов в стране, сообщило министерство торговли США.

Помимо прямого финансирования TSMC сможет взять кредиты на сумму до $5 млрд.

Финансирование будет направлено на строительство трех заводов в Финиксе (штат Аризона), в которое компания планирует вложить более $65 млрд. Американское правительство заявляет, что это крупнейшие прямые иностранные инвестиции в новое строительство в США за всю историю.

На площадках будут выпускать логические микросхемы для 5G/6G-смартфонов, беспилотных автомобилей, высокопроизводительных вычислений и ИИ-приложений. Первый из заводов откроется в следующем году.

Избранный президент США Дональд Трамп критиковал принятый в 2022 году Chips Act. Bloomberg сообщало, что ряд компаний спешат договориться о финансировании до его вступления в должность. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил одному из журналистов, что его партия будет добиваться отмены закона, однако затем отказался от этих слов.

США TSMC Майк Джонсон Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Группа переговорщиков направилась к президенту Абхазии с требованием об отставке

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

В абхазской оппозиции заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией

Власти Абхазии ведут переговоры с протестующими

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

Протестующие в Абхазии проникли на территорию парламента республики

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });