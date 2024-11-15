Производитель чипов TSMC получит до $11,6 млрд по госпрограмме США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company получит финансирование в размере до $6,6 млрд в рамках американского закона Chips Act, предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов в стране, сообщило министерство торговли США.

Помимо прямого финансирования TSMC сможет взять кредиты на сумму до $5 млрд.

Финансирование будет направлено на строительство трех заводов в Финиксе (штат Аризона), в которое компания планирует вложить более $65 млрд. Американское правительство заявляет, что это крупнейшие прямые иностранные инвестиции в новое строительство в США за всю историю.

На площадках будут выпускать логические микросхемы для 5G/6G-смартфонов, беспилотных автомобилей, высокопроизводительных вычислений и ИИ-приложений. Первый из заводов откроется в следующем году.

Избранный президент США Дональд Трамп критиковал принятый в 2022 году Chips Act. Bloomberg сообщало, что ряд компаний спешат договориться о финансировании до его вступления в должность. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил одному из журналистов, что его партия будет добиваться отмены закона, однако затем отказался от этих слов.