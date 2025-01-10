Производитель чипов TSMC увеличил квартальную выручку на 39%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в четвертом квартале 2024 года увеличил выручку сильнее прогнозов рынка за счет высокого спроса на продукцию компании.

Выручка TSMC в декабре подскочила на 57,8% в годовом выражении, до 278,16 млрд новых тайваньских долларов, сообщила компания.

В октябре-декабре, исходя из суммы месячных показателей, выручка увеличилась на 39% в годовом выражении и составила 868,5 млрд долларов ($26,3 млрд), по подсчетам Bloomberg. Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 854,7 млрд долларов.

Квартальная отчетность компании, вместе с прогнозами на текущий квартал и год, будет обнародована 16 января.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что выручка компании в первом квартале текущего года сократится на 5% относительно четвертого квартала прошлого из-за сезонных колебаний продаж iPhone, для которых TSMC производит микрочипы.

Котировки акций TSMC практически не изменились по итогам торгов в пятницу. За последние 12 месяцев рыночная стоимость компании взлетела почти вдвое (до 28,5 трлн долларов), в то время как фондовый индекс Taiex прибавил 31,4%.