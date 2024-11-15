В канцелярии Шольца заявили, что он призвал Путина отвести войска с контролируемых территорий

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал урегулировать украинский конфликт, сообщает канцелярия немецкого лидера.

"Канцлер призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Шольц призвал РФ отвести войска с взятых под контроль территорий. Также он пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По данным немецкой стороны, Шольц ранее провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует поговорить с ним вновь после разговора с Путиным.