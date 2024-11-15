Поиск

В канцелярии Шольца заявили, что он призвал Путина отвести войска с контролируемых территорий

В канцелярии Шольца заявили, что он призвал Путина отвести войска с контролируемых территорий
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Фото: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал урегулировать украинский конфликт, сообщает канцелярия немецкого лидера.

"Канцлер призвал Россию вести переговоры с Украиной для справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

В РоссииСМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца и ПутинаЧитать подробнее

В нем также отмечается, что Шольц призвал РФ отвести войска с взятых под контроль территорий. Также он пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По данным немецкой стороны, Шольц ранее провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует поговорить с ним вновь после разговора с Путиным.

Олаф Шольц ФРГ Украина Владимир Путин Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Шольц обсудили Украину

OMV ожидает остановки поставок российского газа в Австрию с 16 ноября

Группа переговорщиков направилась к президенту Абхазии с требованием об отставке

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

В абхазской оппозиции заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией

Власти Абхазии ведут переговоры с протестующими

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

Протестующие в Абхазии проникли на территорию парламента республики

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });