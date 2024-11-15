Путин и Шольц обсудили Украину

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и что они обсудили ситуацию на Украине. Первая с декабря 2022 года беседа двух лидеров состоялась по инициативе германской стороны, сказано в пресс-релизе на сайте Кремля.

"Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - говорится в сообщении.

"Что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом. Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе", - подчеркнули в Кремле.

Путин в разговоре с Шольцем отметил, что "возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное - устранить первопричины конфликта".

Собеседники также затронули положение дел в российско-германских отношениях.

"Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ. Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - отмечается в сообщении.

Путин и Шольц обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. "Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи", - сказано в пресс-релизе.

7 ноября на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин прокомментировал ситуацию с контактами с западными лидерами. Он отметил, что не считает зазорным позвонить избранному президенту США Дональду Трампу.

"Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят - и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакт, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии", - сказал российский лидер.