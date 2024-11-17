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Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где возглавит российскую делегацию на саммите "Группы двадцати", передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередная встреча лидеров "Группы двадцати" пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, Лавров возглавит российскую делегацию по поручению президента Владимира Путина.

Саммит по инициативе президента Бразилии Лулы да Силвы откроется запуском Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, Россия намерена объявить о присоединении к альянсу, сообщили ранее на Смоленской площади.

18 ноября Лавров выступит на пленарных заседаниях встречи лидеров "Группы двадцати" по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформе глобальных институтов. "На полях" саммита намечается серия двусторонних переговоров и контактов главы российского внешнеполитического ведомства", - сообщила Захарова.

Бразилия Рио-де-Жанейро G20 МИД РФ Сергей Лавров
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