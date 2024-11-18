В Финляндии сообщили о разрыве подводного кабеля связи с Германией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии сообщают, что подводный кабель связи с Германией порван, ведется расследование причин разрыва.

"Обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). В результате неисправности прерываются коммуникационные соединения, проходящие по морскому кабелю", - пишет в понедельник газета Ilta-Sanomat.

Подводный кабель C-Lion1 является частью сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений.

По данным компании, кабель порван. Причина неизвестна. В настоящее время ведется расследование.

"Клиенты проинформированы и начата подготовка к ремонту", - сообщил генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила.

Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1200 километров, он проходит рядом с российским газопроводом "Северный поток".

По данным портала Yle, это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.

Кроме того, он единственный, который проложен по тому же маршруту, что и российские газопроводы. Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

Маршрут Nord Stream был выбран для кабеля C-lion1, чтобы облегчить монтажные работы, отмечает Yle.