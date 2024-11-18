Поиск

В Финляндии сообщили о разрыве подводного кабеля связи с Германией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии сообщают, что подводный кабель связи с Германией порван, ведется расследование причин разрыва.

"Обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). В результате неисправности прерываются коммуникационные соединения, проходящие по морскому кабелю", - пишет в понедельник газета Ilta-Sanomat.

Подводный кабель C-Lion1 является частью сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений.

По данным компании, кабель порван. Причина неизвестна. В настоящее время ведется расследование.

"Клиенты проинформированы и начата подготовка к ремонту", - сообщил генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила.

Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1200 километров, он проходит рядом с российским газопроводом "Северный поток".

По данным портала Yle, это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.

Кроме того, он единственный, который проложен по тому же маршруту, что и российские газопроводы. Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.

Маршрут Nord Stream был выбран для кабеля C-lion1, чтобы облегчить монтажные работы, отмечает Yle.

Германия Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС ввел новые санкции в связи с военно-техническим сотрудничеством Ирана и РФ

Нацбанк Молдавии с 2025 года откажется от привязки лея к доллару в пользу евро

В Дели из-за смога закрыли школы и ограничили движение транспорта

В Дели из-за смога закрыли школы и ограничили движение транспорта

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Песков назвал неприемлемым предложение Эрдогана по Украине

Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 27%

Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 27%

В Финляндии и на Балтике начались крупные учения НАТО

Трамп - 47-й президент США. Демократов подвела наука

Трамп - 47-й президент США. Демократов подвела наука

Информцентр президента Абхазии сообщил о попытке захвата гостелевидения

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 ноября

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР

Разрешение США ударов ракетами ATACMS по России направлено на "сдерживание" КНДР
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });