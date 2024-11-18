Германия и Финляндия начали расследование из-за разрыва подводного кабеля связи

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Берлин и Хельсинки в понедельник выразили обеспокоенность в связи с инцидентом в Балтийском море, где оказался поврежденным подводный кабель связи, и сообщили о начале расследования произошедшего.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с разрывом подводного коммуникационного кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море. (...) Проводится тщательное расследование", - говорится в совместном заявлении МИД Германии и Финляндии.

"Тот факт, что подобный инцидент сразу же вызывает подозрения в намеренном повреждении, красноречиво говорит о нестабильности нашего времени", - отмечается в релизе.

Ранее в понедельник газета Ilta-Sanomat сообщила, что "обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия)". "В результате неисправности прерываются соединения, проходящие по морскому кабелю", - написала газета.

Подводный кабель C-Lion1 является частью сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений. "Клиенты проинформированы и начата подготовка к ремонту", - сообщил генеральный директор компании Ари-Юсси Кнаапила.

Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году. Его длина составляет около 1,2 тыс. км, он проходит рядом с российским газопроводом "Северный поток".

По данным портала Yle, это единственный финский подводный кабель, который идет напрямую в Центральную Европу.

Кроме того, это единственный кабель, который идет по тому же маршруту, что и российские газопроводы. Расстояние между ними составляет несколько сотен метров.