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ЕС ввел новые санкции в связи с военно-техническим сотрудничеством Ирана и РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял решение расширить санкции Евросоюза в связи с военно-техническим сотрудничеством Ирана и РФ и с поддержкой вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

"Эта дополнительная мера нацелена на использование судов и портов для передачи иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и связанных с ними технологий и компонентов", - сказано в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в понедельник.

"Сегодняшнее решение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА", - сообщается в документе.

Наряду с этим совет принял ограничительные меры в отношении одного физического лица и четырех организаций, которые, по его оценке, участвуют в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ.

В документе называются морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".

ЕС Иран РФ
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