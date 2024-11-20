Иран пообещал Великобритании ответить на введенные санкции

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Ирана вызвали посла Великобритании, чтобы выразить ему протест в связи с введением Лондоном очередных санкций против Тегерана, сообщает в среду агентство "Мехр".

"В МИД Ирана вызвали британского посла, уведомив его, что Иран ответит на такие нерациональные меры Великобритании", - информирует агентство.

В свою очередь глава иранского МИД Аббас Аракчи в соцсети X обвинил Великобританию в продолжении "поставок оружия, которое использует Израиль, нарушая международное гуманитарное право". Он также отметил "противоречивость поведения Великобритании и наличие двойных стандартов".

В понедельник Совет ЕС принял решение расширить санкции Евросоюза против Ирана в связи с "военно-техническим сотрудничеством Ирана и РФ" и с "поддержкой Тегераном вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря". Под санкции попал, в частности, морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани.

О санкциях за "оказание помощи иранскому оборонному сектору" объявила и Великобритания. В ее санкционный список также включена судоходная компания IRISL. Кроме того, под британские санкции подпадает авиакомпания Islamic Republic of Iran Airlines за "вовлеченность во враждебную деятельность правительства Ирана".

Во вторник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ЕС и Великобритания не имели оснований для введения новых санкций против Ирана.