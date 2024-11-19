Минюст США будет добиваться продажи браузера Google Chrome

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США попросит федерального судью Амита Мехту обязать Google, входящую в Alphabet Inc., продать браузер Chrome, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В августе Мехта постановил, что Google незаконно монополизировала рынок интернет-поиска. Чиновники хотят продажи Chrome, потому что он представляет собой одну из ключевых точек доступа к поисковой системе компании.

Chrome – самый популярный браузер мира и играет важнейшую роль в контексте рекламного бизнеса Google, отмечает агентство. Компания может отслеживать активность владельцев учетных записей Chrome и на основе этих данных повышать эффективность показа рекламы – основного источника ее дохода.

Кроме того, через веб-обозреватель Google направляет пользователей на свой флагманский ИИ-продукт – чат-бот Gemini.

Минюст также попросит Мехту обязать Google лицензировать результаты поисковой выдачи, предоставлять администраторам сайтов больше возможностей по предотвращению использования их контента ИИ-продуктами компании и ликвидировать привязку операционной системы Android к другим продуктам, включая магазин приложений Google Play и поисковую систему.

При этом чиновники отказались от того, чтобы рекомендовать продажу Android.

Вице-президент Google по регуляторным делам Ли-Энн Малхолланд утверждает, что действия министерства нанесут ущерб потребителям, разработчикам и "американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда оно более всего необходимо".