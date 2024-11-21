Минюст США обратился в суд, требуя от Google продать браузер Chrome

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США намерено добиваться разделения Google, входящей в Alphabet Inc., в том числе продажи компанией веб-браузера Chrome, чтобы решить проблему монополизации ею сферы интернет-поиска.

В Минюсте считают, что ситуация может быть исправлена лишь в том случае, если Google разделит поисковый движок и продукты, обеспечивающие доступ в интернет, такие как Chrome и операционная система для мобильных устройств Android.

В среду ведомство направило иск в суд, в котором настаивает на необходимости продажи Chrome, а также введении ограничений для Android.

Ранее в этом году Google проиграла в суде дело, открытое против нее по иску Минюста, обвинившего компанию в препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов. Google, которая владеет Chrome и Android, а также платит другим компаниям за установку ее поискового движка в качестве дефолтного в их браузерах и на мобильных устройствах, фактически заблокировала доступ на рынок другим поисковикам, постановил федеральный судья Амит Мехта.

По данным ресурса Statcounter, Chrome занимает примерно две трети мирового рынка браузеров. Поиск в адресной строке Chrome проходит через движок Google, если пользователь не меняет настройки специально.

В устройствах на основе OC Android также по умолчанию используется поисковый сервис Google, и Минюст настаивает на отказе от этой практики. В случае нарушения Google этого требования, согласно предложению ведомства, компания должна будет продать и Android.

Минюст также считает необходимым запретить Google платить другим компаниям за установку ее движка в их сервисах по умолчанию. В настоящее время она платит Apple Inc. десятки миллиардов долларов в год, чтобы ее поисковый сервис был дефолтным в браузере Safari.

"Правовая защита должна позволять и поощрять развитие неограниченной поисковой экосистемы, которая стимулирует конкуренцию и инновации", - говорится в заявлении Минюста.

Ведомство также хотело бы, чтобы суд обязал Google давать владельцам веб-сайтов возможность отказаться от использования их данных для обучения поисковых моделей компании.

Ранее на этой неделе вице-президент Google по регуляторным делам Ли-Энн Малхолланд заявила, что требование к компании о продаже Chrome или Android "нанесут ущерб потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству".

По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence Мандипа Сингха, стоимость Chrome может составлять "по крайней мере $15-20 млрд, учитывая, что браузером ежемесячно активно пользуется свыше 3 млн человек".

Мехта будет курировать судебный процесс по иску Минюста к Google в апреле и планирует принять решение к августу.