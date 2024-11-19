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В Белоруссии стартовало учение по противодействию угрозам во время выборов президента

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Командно-штабное учение по проверке системы обеспечения национальной безопасности и отработке мер реагирования на возможное обострение ситуации во время президентских выборов стартовало в Белоруссии во вторник, сообщает министерство внутренних дел республики.

"С 19 по 22 ноября под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории республики пройдут командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования. Мероприятия включают теоретическую и практическую части. Этапы тренировок запланированы в столице, областных и районных центрах", - проинформировали в МВД.

"В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в ходе учения возможно передвижение спецтехники с перекрытием улиц, а также использование пиротехники.

"Во время учений по дорогам общего пользования будут осуществляться передвижения военной техники, экипированного личного состава. Пугаться этого не надо: мероприятие исключительно плановое, нацеленное на проверку способности, готовности сил и средств, входящих в государственную систему реагирования на акты терроризма, к выполнению своих задач. Тем более, что анализ обстановки вокруг нашей страны говорит об усилении тенденций, связанных с обострением общественно-политической ситуации", - отметил принимающий участие в учении Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

Александр Вольфович Белоруссия
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