Лукашенко призвал чиновников готовиться к худшему исходу выборов президента Белоруссии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о проведении президентских выборов 2025 года сориентировал органы власти на то, что в ходе избирательной кампании в стране нельзя расслабляться, передает "БелТА".

"Расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам - органам власти на местах. Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше - ну и хорошо", - сказал он.

Лукашенко признался, что не исключает возможность любых провокаций перед выборами.

"Что касается провокаций - информационных, политических и прочих - возможно. Они были, есть и будут", - заявил он.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Одним из претендентов в кандидаты в президенты является действующий президент страны Александр Лукашенко.