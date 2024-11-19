Боррель призвал страны ЕС направить в Киев координаторов для подготовки военных

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник заявил, что призвал министров обороны стран Евросоюза пересмотреть свое решение не развертывать в Киеве миссию, которая координировала бы процесс обучения украинских военнослужащих.

"Я призывал министров пересмотреть решение по моему предложению учредить координационную группу в Киеве", - сказал он после заседания глав оборонных ведомств стран ЕС.

Боррель заверил, что этот шаг не привел бы к эскалации ситуации, а лишь улучшил бы координацию в процессе обучения украинских военослужащих.

Он напомнил, что инструкторы ЕС уже подготовили 65 тыс. украинских военных.