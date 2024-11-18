Боррель заявил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом снял ограничения на применение Украиной поставляемого США оружия для ударов на расстояние до 300 км вглубь территории РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Администрация президента Байдена санкционировала применение поставляемого США оружия на расстояние до 300 км вглубь территории России", - сказал Боррель на пресс-конференции в понедельник.

Боррель отметил, что вопрос разрешения украинским военнослужащим использовать поставляемое США оружие для ударов вглубь РФ "обсуждалось на встрече глав МИД ЕС" в понедельник.

Накануне The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Власти США не давали официального подтверждения этой информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли у Кремля данные, подтверждающие, что подобное разрешение было дано, он сказал: "Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на данное решение Вашингтона, Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина на сентябрьском культурном форуме в Санкт-Петербурге на этот счет.

"Полетные задания в эти ракетные системы по сути могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО - США, европейских стран - в войне на Украине", - заявил тогда Путин.