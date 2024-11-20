Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста зарплат в еврозоне в третьем квартале 2024 года ускорились до 5,42% в годовом выражении - максимума с первого квартала 1993 года, сообщил в среду Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Во втором квартале повышение зарплат, согласуемых работодателями с профсоюзами, составило 3,54%.

ЕЦБ опускал ключевые процентные ставки трижды в этом году и дал понять, что дальнейшие темпы их снижения будут зависеть, в том числе, и от свидетельств ослабления роста зарплат.

Ускорение темпов повышения зарплат в еврозоне может спровоцировать новую волну опасений относительно подъема цен на услуги и ослабить уверенность руководства ЕЦБ в необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, пишет газета The Wall Street Journal.

Эксперты, однако, отмечают, что существенное усиление темпов роста зарплат обусловлено, главным образом, ситуацией в Германии, и последние индикаторы указывают на то, что в начале следующего года они замедлятся в условиях ослабления экономики страны.

"Снижение спроса на рынке труда Германии и замедление инфляции означают, что сотрудники компаний будут добиваться менее крупных повышений зарплат в 2025 году", - полагает аналитик Capital Economics Элиас Хилмер.

В среду газета Financial Times сообщила, что руководитель одного из региональных отделений германского профсоюза IG Metall и его главный представитель на переговорах с Volkswagen Торстен Грёгер официально предложит автопроизводителю пересмотреть решения о закрытии заводов и ограничить выплаты бонусов и дивидендов в обмен на отказ работников от повышения оплаты труда на общую сумму 1,5 млрд евро.