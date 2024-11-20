Работники VW готовы отказаться от повышения зарплат в обмен на сохранение заводов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель одного из региональных отделений германского профсоюза IG Metall и его главный представитель на переговорах с Volkswagen Торстен Грёгер 21 ноября предложит компании отказаться от закрытия заводов и ограничить выплаты бонусов и дивидендов в обмен на отказ работников от повышения оплаты труда на общую сумму 1,5 млрд евро.

Об этом пишет Financial Times.

Грёгер подчеркнул, что с 1 декабря возможны забастовки на предприятиях концерна в ФРГ. IG Metall и производственный совет VW до сих пор настаивали на повышении зарплат на 7%.

В сентябре компания заявила, что в связи с падением продаж ей придется закрыть не менее трех площадок в Германии.