Поиск

Нидерланды завершили поставки в Румынию партии F-16 для обучения украинских пилотов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Нидерланды передали два оставшихся истребителя F-16 из партии в 18 единиц, которые украинские летчики будут использовать, учась пилотировать эти самолеты, сообщают западные СМИ.

Занятия с истребителями проходят в Румынии. Кроме пилотов, к тренировкам привлекли украинский наземный персонал, который учится проводить техническое обслуживание F-16.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в октябре сообщал, что страна поставила Киеву первую партию из обещанных Украине 24 истребителей F-16. Он не уточнил, сколько самолетов получила украинская сторона.

В минувшем сентябре премьер Нидерландов Дик Схооф объявил о выделении Украине пакета помощи в размере более 200 млн евро для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры

Кроме того, в сентябре нидерландское правительство пообещало нарастить в 2025 году оборонные траты на 10%.

Нидерланды Румыния Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Власти Нидерландов попросят частный бизнес об охране инфраструктуры в Северном море

Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Суд в Грузии оштрафовал оппозиционера, плеснувшего краской в лицо главе ЦИК

Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

Военная операция на Украине

Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве закрылись для посещения

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });