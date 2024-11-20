Нидерланды завершили поставки в Румынию партии F-16 для обучения украинских пилотов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Нидерланды передали два оставшихся истребителя F-16 из партии в 18 единиц, которые украинские летчики будут использовать, учась пилотировать эти самолеты, сообщают западные СМИ.

Занятия с истребителями проходят в Румынии. Кроме пилотов, к тренировкам привлекли украинский наземный персонал, который учится проводить техническое обслуживание F-16.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в октябре сообщал, что страна поставила Киеву первую партию из обещанных Украине 24 истребителей F-16. Он не уточнил, сколько самолетов получила украинская сторона.

В минувшем сентябре премьер Нидерландов Дик Схооф объявил о выделении Украине пакета помощи в размере более 200 млн евро для защиты и восстановления энергетической инфраструктуры

Кроме того, в сентябре нидерландское правительство пообещало нарастить в 2025 году оборонные траты на 10%.