Глава Минобороны Нидерландов заявил о поставках Киеву ЗРК Patriot

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в четверг объявил о поставках Украине трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Украинцам предстоит суровая зима, потому что продолжаются... воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три ЗРК Patriot", - написал министр в соцсети X, не уточнив, когда были осуществлены эти поставки.

В октябре Брекелманс сообщил, что Амстердам поставил Киеву первую партию обещанных Украине истребителей F-16. В ноябре стало известно, что Нидерланды передали в Румынию два оставшихся F-16 из партии в 18 единиц, которые украинские летчики будут использовать при обучении пилотированию этих самолетов.