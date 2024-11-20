Большинство французов высказались за вотум недоверия правительству Барнье

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Чуть более половины французов – 51% – высказывается за вотум недоверия в отношении правительства Мишеля Барнье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским и консалтинговым центром Elabe по заказу BFMTV.

В комментарии к итогам опроса телеканал указывает на то, что еще в октябре за роспуск правительства выступало меньшинство. Перемена в настроениях произошла из-за позиции, занятой электоратом крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Часть депутатов нижней палаты парламента – Национального собрания, особенно из числа левой коалиции "Новый народный фронт", ставит вопрос о возможности вотума недоверия, если правительство применит статью конституции 49.3, чтобы принять законопроект о государственных финансах без одобрения парламентариями.

В начале октября кабинет Барнье имел заметную поддержку у общественности, и лишь 37% французов хотели вотума недоверия.

"Избиратели "Национального объединения" увеличили до большинства поддержку вотума недоверия", - сообщается в материалах социологического исследования.

По данным опроса, 61% сторонников Ле Пен высказался за такое решение. Это на 32 процентных пункта больше, чем в прошлом месяце.

Ле Пен ранее объявила: ее депутаты проголосуют за недоверие правительству, "если покупательная способность французов будет урезана" проектом закона по бюджету 2025 года, который находится на изучении в комиссии Сената по финансам. Ранее Национальное собрание отклонило законопроект.

Перевес в общественном мнении в пользу вотума недоверия обеспечило не только "Национальное объединение", уточняет BFMTV.

По мнению социологов из Elabe, одна из причин, которая могла бы объяснить такую перемену в позиции французов в отношении правительства, кроется в общем отношении к политике Барнье. Так, 62% респондентов "считают, что решения и поступки премьер-министра Барнье имеют скорее неправильное направление".

Еще большее недовольство – у электората "Нового народного фронта". 77% его избирателей назвали действия главы правительства "неадекватными".