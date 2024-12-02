Во Франции ультраправые будут голосовать за недоверие правительству Барнье

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Французская ультраправая партия "Национальное объединение" намерена голосовать за вынесение вотума недоверия правительству из-за неучета ее требований к законопроекту о бюджете, заявил лидер этой партии Жордан Барделла радиостанции RTL.

"Конечно, "Национальное объединение" проголосует за вынесения вотума правительству, если только Мишель Барнье (премьер Франции - ИФ) каким-то чудом не пересмотрит текст законопроекта о бюджете к 15:00 по местному времени (17:00 по Москве - ИФ)", - заверил Барделла.

Национальное собрание, нижняя палата парламента, рассмотрит законопроект о бюджете 2 декабря.

Барделла отметил, что его партия "предлагала здравые меры", нацеленные на изменение этого проекта. Тем не менее, по его словам, предложения не были учтены, и потому "представленный правительством законопроект о бюджете ослабит покупательную способность французов".

Ранее глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен предупреждала, что партия проголосует за вынесение вотума недоверия, "если покупательная способность французов будет урезана" проектом закона по бюджету 2025 года.

В случае голосования за вынесение вотума недоверия правительству "Национальное объединении", представленное в нижней палате парламента 126 депутатами, может сыграть значительную роль.

Le Figaro отмечает, что если правительству будет вынесен вотум недоверия, это будет первый подобный случай с 1962 года - тогда за счет вотума недоверия от власти было отстранено правительство Жоржа Помпиду.

Ранее премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что в случае неодобрения законопроекта в парламенте, он воспользуется статьей 49.3 Конституции. Эта статья разрешает правительству утвердить бюджет, не прибегая к голосованию.

Барнье предложил сэкономить 60 млрд евро на бюджете 2025 года, из которых 40 млрд предполагается обеспечить за счет сокращения бюджетных расходов, а еще 20 млрд - за счет дополнительных налогов. Тем самым он рассчитывает уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП с 6,1% в 2024 году. 29 ноября Барнье мотивировал свое предложение риском финансового кризиса.

Не все представленные в парламенте политические силы поддержали идею Барнье о необходимости введения мер по жёсткой экономии бюджетных средств.