Байден планирует списать долг Украины на $4,65 млрд

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать долг Украины на сумму $4,65 млрд, сообщает Bloomberg.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться агентству, списание долга "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО".

Уточняется, что Белый дом намерен аннулировать половину кредита в размере $9 млрд, предоставленного Киеву в рамках дополнительного пакета помощи в размере $60 млрд, утвержденного в апреле.

Как пишет Bloomberg, план администрации Байдена уже вызвал возражения республиканцев.

Сенатор Рэнд Пол заявил, что будет добиваться проведения голосования в Сенате, чтобы "помешать администрации Байдена возложить ответственность за долг Украины на американский народ".

Агентство подчеркивает, что проведение голосования должно быть одобрено Сенатом, а это маловероятно, так как верхнюю палату Конгресса контролируют демократы.

Кроме того, Байден также может наложить вето на резолюцию, если она будет принята.

Один из американских чиновников заявил агентству, что президент США имеет право аннулировать 50% долга Украины.