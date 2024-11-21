Поиск

Байден планирует списать долг Украины на $4,65 млрд

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать долг Украины на сумму $4,65 млрд, сообщает Bloomberg.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться агентству, списание долга "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО".

В миреБайден подписал закон о дополнительной военной помощи УкраинеБайден подписал закон о дополнительной военной помощи УкраинеЧитать подробнее

Уточняется, что Белый дом намерен аннулировать половину кредита в размере $9 млрд, предоставленного Киеву в рамках дополнительного пакета помощи в размере $60 млрд, утвержденного в апреле.

Как пишет Bloomberg, план администрации Байдена уже вызвал возражения республиканцев.

Сенатор Рэнд Пол заявил, что будет добиваться проведения голосования в Сенате, чтобы "помешать администрации Байдена возложить ответственность за долг Украины на американский народ".

Агентство подчеркивает, что проведение голосования должно быть одобрено Сенатом, а это маловероятно, так как верхнюю палату Конгресса контролируют демократы.

Кроме того, Байден также может наложить вето на резолюцию, если она будет принята.

Один из американских чиновников заявил агентству, что президент США имеет право аннулировать 50% долга Украины.

США Джо Байден Украина долг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 60 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

КНР и Бразилия намерены "проложить путь" к политическому урегулированию конфликта на Украине

Шеф Пентагона не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Власти Нидерландов попросят частный бизнес об охране инфраструктуры в Северном море

Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Суд в Грузии оштрафовал оппозиционера, плеснувшего краской в лицо главе ЦИК

Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });