Что случилось этой ночью: 21 ноября, четверг

Байден намерен списать Киеву $4,65 млрд долга, 66 человек погибли на севере Газы после израильского удара, КНР и Бразилия "проложат путь" к политическому урегулированию конфликта на Украине

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден планирует списать долг Украины на $4,65 млрд. Согласно письму администрации президента США, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, списание "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО".

- Глава американского Минобороны не видит намерения России применить ядерное оружие. "На данный момент я не вижу признаков того, что существует непосредственное намерение применить ядерное оружие", - сказал Ллойд Остин.

- Телеканал "Аль-Маядин" сообщил о 66 жертвах израильского удара по северу сектора Газа. По данными телеканала "Аль-Джазира", в результате удара по жилому кварталу недалеко от больницы Камаль Адван в северной части анклава пострадали более 100 человек.

- Китай и Бразилия намерены "проложить путь" к политическому урегулированию конфликта на Украине.

- Комитет по этике Палаты представителей США не обнародует итоги расследования в отношении Мэтта Гетца. Против публикации доклада выступили сторонники кандидата на пост главы Минюста, избранный американский президент Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев подержать его выдвиженца, лично обзванивая скептиков.