Поиск

На Запорожской АЭС отключилась линия электроснабжения

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Основная линия электроснабжения 750 кВ отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики второй раз за месяц, сообщили в четверг представители станции.

"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ " Днепровская " и резервной – 330 кВ "Ферросплавная-1".

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - добавили представители станции.

Уточняется, что радиационный фон на станции и вокруг нее не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений.

Предыдущий раз об отключении основной линии снабжения на ЗАЭС сообщали 16 ноября, подачу питания возобновили на следующий день.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст США обратился в суд, требуя от Google продать браузер Chrome

Минюст США обратился в суд, требуя от Google продать браузер Chrome
Военная операция на Украине

Польша привела силы ПВО в высшую степень готовности на фоне тревоги на Украине

Польша привела силы ПВО в высшую степень готовности на фоне тревоги на Украине

Что случилось этой ночью: 21 ноября, четверг

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 60 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

Более 60 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

КНР и Бразилия намерены "проложить путь" к политическому урегулированию конфликта на Украине

Шеф Пентагона не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

Байден планирует списать долг Украины на $4,65 млрд

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Власти Нидерландов попросят частный бизнес об охране инфраструктуры в Северном море

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });