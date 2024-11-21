На Запорожской АЭС отключилась линия электроснабжения

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Основная линия электроснабжения 750 кВ отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики второй раз за месяц, сообщили в четверг представители станции.

"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ " Днепровская " и резервной – 330 кВ "Ферросплавная-1".

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - добавили представители станции.

Уточняется, что радиационный фон на станции и вокруг нее не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений.

Предыдущий раз об отключении основной линии снабжения на ЗАЭС сообщали 16 ноября, подачу питания возобновили на следующий день.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").