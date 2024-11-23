Основная ЛЭП вновь снабжает ЗАЭС электричеством
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии возобновлена на Запорожскую АЭС по основной линии 750 кВ, сообщили в субботу представители станции.
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
Об отключении снабжения по основной линии на ЗАЭС сообщили 21 ноября. Линия отключена действием автоматики. Снабжение станции осуществлялось по резервной линии 330 кВ.
Электроснабжение ЗАЭС осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная -1". Сейчас обе они в работе.
Как подчеркнули представители ЗАЭС, "радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений".
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").