Высшая степень готовности сил ПВО Польши отменена

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Польше силы противовоздушной обороны, авиация страны и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Отмечается, что действия польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши прекращены в связи с прекращением дальних авиаударов Российской Федерации по Украине. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности.

Сообщается, что "никаких нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано".

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в связи "с очередной атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в том числе, на западе Украины" польские силы ПВО и радиолокационная разведка приведены в высшую степень готовности, также в воздух поднята авиация НАТО.