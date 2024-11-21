Польша привела силы ПВО в высшую степень готовности на фоне тревоги на Украине

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона и радиолокационная разведка Польши приведены в высшую степень готовности на фоне воздушной тревоги на Украине, также в воздух поднята авиация НАТО, сообщило в соцсетях Оперативное командование польских Вооруженных сил.

"В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий вооруженными силами задействовал все имеющиеся в распоряжении силы и средства, дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности", - сказано в пресс-релизе.

В Оперативном командовании ВС Польши заявили, что меры приняты в связи "с очередной атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в том числе, на западе Украины".

Также сообщается, что в охране воздушного пространства Польши "задействованы польские и союзные самолеты".

"Оперативное командование Вооруженных сил отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - сообщает Оперативное командование.