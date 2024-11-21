Сейм Литвы утвердил бывшего вице-мэра Вильнюса Палуцкаса на пост премьера

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сейм Литвы в четверг одобрил назначение 45-летнего Гинтаутаса Палуцкаса на пост премьер-министра.

Заседание Сейма транслировалось в YouTube.

Палуцкас был выдвинут президентом на пост главы правительства по предложению коалиции социал-демократов, демократов и партии "Заря Нямунаса". Эта коалиция по итогам недавних выборов получила 86 из 141 голоса в Сейме.

Получив одобрение Сейма, Палуцкас в четверг встретится с президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить формирование кабинета министров.

После того, как президент назначит премьер-министра, у него будет 15 дней, чтобы сформировать кабинет министров и представить Сейму программу правительства.

Говоря о важнейших задачах будущего правительства, Палуцкас ранее упоминал снижение уровня бюрократии, повышение доверия к государственным учреждениям, улучшение государственных услуг и их доступности. Одним из первых шагов, по его словам, станет создание в правительстве комиссии по борьбе с бюрократией. При этом он подчеркивал, что отношение его правительства к России и Белоруссии по сравнению с позицией нынешнего кабмина не изменится. Палукас также выступил за пересмотр проекта бюджета Литвы на 2025 год с целью увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП (в настоящее время они составляют чуть более 3% ВВП).

Палукас был заместителем мэра Вильнюса с 2015 по 2019 год и лидером Социал-демократической партии Литвы с 2017 по 2021 год. Он является совладельцем компании по производству аккумуляторных систем Garnis.

В Литве прошли парламентские выборы. Сейм нового созыва начал работу 14 ноября. Правительство Ингриды Шимоните (теперь в статусе врио) будет работать до приведения к присяге нового состава кабинета министров.