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Науседа назначил Гинтаутаса Палуцкаса премьер-министром Литвы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа в четверг назначил Гинтаутаса Палуцкаса премьер-министром страны. Соответствующий декрет опубликован на сайте главы государства.

Ранее в четверг Сейм утвердил кандидатуру 45-летнего Палуцкаса на пост премьера.

Палуцкас был выдвинут президентом на пост главы правительства по предложению коалиции социал-демократов, демократов и партии "Заря Нямунаса". Эта коалиция по итогам недавних выборов получила 86 из 141 голоса в Сейме.

После назначения на пост премьер-министра у Палуцкаса будет 15 дней, чтобы сформировать кабинет министров и представить Сейму программу правительства.

Говоря о важнейших задачах будущего правительства, Палуцкас ранее упоминал снижение бюрократии, повышение доверия к государственным учреждениям, улучшение государственных услуг и их доступности. Одним из первых шагов, по его словам, станет создание в правительстве комиссии по борьбе с бюрократией. При этом он подчеркивал, что отношение его правительства к России и Белоруссии по сравнению с позицией нынешнего кабмина не изменится. Палукас также выступил за пересмотр проекта бюджета Литвы на 2025 год с целью увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП (в настоящее время - чуть более 3% ВВП).

Палукас был заместителем мэра Вильнюса с 2015 по 2019 год и лидером Социал-демократической партии Литвы с 2017 по 2021 год. Он является совладельцем компании по производству аккумуляторных систем Garnis.

В Литве прошли парламентские выборы. Сейм нового созыва начал работу 14 ноября. Правительство Ингриды Шимоните (теперь в статусе врио) будет работать до приведения к присяге нового состава кабинета министров.

Литва Гитанас Науседа Гинтаутас Палуцкас
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