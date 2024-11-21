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Снегопады во Франции привели к перебоям в работе транспорта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - На Францию в четверг обрушилась снежная буря, которая привела к транспортным проблемам в ряде регионов, сообщает телеканал BFM TV.

Сначала во власти стихии оказались Бретань и Нормандия, затем шторм достиг столичного региона Иль-де-Франс. Ожидается, что в Парижском регионе выпадет в среднем до 5 см осадков, а местами - до 10 см.

В связи с угрозой снегопада, гололедицы и порывистых порывов ветра в 58 департаментах введён "оранжевый", повышенный, уровень погодной опасности.

В Нормандии буря привела к нескольким автомобильным авариям. Пять человек пострадали.

В некоторых департаментах на автомагистралях временно ввели ограничение скорости - не более 20 км/ч. В ряде регионов из-за погодных условий приостановили железнодорожное сообщение.

По прогнозам метеорологов, снежная буря пройдет по территории Франции с запада на восток. Скорость порывов ветра может достигать 148 км/ч. Метеорологи также предупреждают о риске схода лавин в Альпах.

Франция Бретань Нормандия Иль-де-Франс
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