Во Франции сохраняются транспортные проблемы из-за снегопадов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Обрушившаяся на Францию снежная буря продолжает вызывать перебои в работе транспорта, сообщает в пятницу Le Figaro.

Шторм повалил деревья в регионах Пеи-де-ла-Луар, Нормандия, Новая Аквитания, а также в Парижском регионе, что вызвало перебои в работе железнодорожного транспорта. В ряде французских департаментов, охваченных снегопадами, приостановлено и движение школьного транспорта.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к десяткам автомобильных аварий. Ряд автомобильных дорог перекрыли. Действуют ограничения для грузовиков весом более 7,5 тонн: на некоторых участках запрещён обгон, скорость движения не должна превышать 20 км/ч, а на некоторых дорогах и вовсе запрещено движение таких транспортных средств.

По последним данным, из-за непогоды 200 тыс. жителей Франции остаются без электричества. Власти обещают восстановить подачу электроэнергии для 90% домохозяйств к вечеру субботы.

В связи с угрозой снегопада, гололедицы и порывистых ветров в 31 департаменте в пятницу всё ещё действует предупреждение об "оранжевом", повышенном, уровне погодной опасности.

За четверг выпало в среднем от 2 до 8 см снега, а в горной местности количество осадков доходило до 15 см.

По прогнозам метеорологов, снежная буря пройдет по территории Франции с запада на восток. Скорость порывов ветра может местами достигать 180 км/ч. Метеорологи также предупреждают о риске схода лавин в Альпах.