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Генсек ООН призвал согласовать план по борьбе с последствиями изменений климата

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш на климатической конференции ООН в Баку призвал страны отложить в сторону разногласия и найти общее решение глобальной проблемы изменения климата, сообщают западные СМИ.

"В условиях геополитических разногласий и неопределенности миру необходимо, чтобы страны объединились. Поэтому я призываю министров и переговорщиков смягчить жесткую позицию", - сказал Гутерриш.

По его словам, нельзя "забывать, что поставлено на карту", необходимо "обеспечить достойный мир для всего человечества".

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Ранее опубликованный в СМИ проект соглашения по итогам COP29, которое касается выделения средств для развивающихся стран, в частности, для перехода к "чистой энергетике", вызвал волну недовольства среди участников конференции.

Многие из стран сочли текст документа слишком расплывчатым. Как отмечают западные СМИ, в нем не содержится ключевого ответа на вопрос - каким именно будет объем помощи бедным странам для борьбы с последствиями изменения климата.

Так, развивающиеся страны требуют $1,3 трлн для финансирования в рамках мер для борьбы с изменением климата, тогда как более богатые страны готовы выделить лишь несколько сотен миллиардов долларов на эти цели.

ООН Антониу Гутерриш COP29
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