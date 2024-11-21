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Президент Израиля назвал возмутительным решение МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог в четверг назвал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта возмутительным, сообщает The Times of Israel.

"Недобросовестное, возмутительное решение МУС превратило правосудие в посмешище", - заявил Герцог.

По словам израильского президента, решение МУС "игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, которых группировка ХАМАС насильно удерживает в Газе".

Выдав ордеры на арест Нетаньяху и Галанта, МУС, считает Герцог, "выбрал сторону террора и зла, а не демократии и свободы, и превратил саму систему правосудия в живой щит для преступлений ХАМАС против человечности".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в свою очередь заявил, что выдача ордеров стала "мрачным моментом для МУС, когда он утратил всякую легитимность". По мнению Саара, ордеры "являются посягательством на право Израиля на самооборону".

Ранее в четверг МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за действия израильских военных в секторе Газа.

"Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест двух человек - Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта - за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум начиная с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года", - говорилось в сообщении МУС.

Также отмечалось, что палата перед принятиям данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос.

С октября 2023 года Израиль проводит военную операцию против палестинских военизированных группировок в секторе Газа. Операция началась в ответ на нападение на Израиль, проведенное группировками осенью 2023 года.

Израиль Ицхак Герцог МУС Йоав Галант Биньямин Нетаньяху
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