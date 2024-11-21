США раскритиковали решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - США подвергли критике решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы израильского министерства обороны Йоава Галанта, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США.

"США "принципиально отвергают" решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления, совершенные Израилем во время войны с ХАМАС", - отмечает Times of Israel.

"Мы глубоко обеспокоены спешкой прокуратуры с получением ордеров на арест и вызывающими беспокойство процессуальными ошибками, которые привели к этому решению", - заявил источник издания.

По его словам, США считают, что МУС "не обладает юрисдикцией в отношении этого дела", так как Израиль не является членом суда. США также не являются стороной Римского статута.

"Совместно с партнерами, включая Израиль, мы обсуждаем следующие шаги", - добавил источник.

В то же время представитель правительства Великобритании, по данным The Times of Israel, заявил об уважении Соединенным Королевством независимости МУС. "Правительство ясно указало, что Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным правом. Нет никакого морального равенства между Израилем, демократическим государством, ХАМАС и ливанской "Хезболлой", которые являются террористическими организациями", - отметил представитель британских властей.

"Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы добиться немедленного прекращения огня, чтобы положить конец разрушительному насилию в Газе. Это необходимо для защиты гражданского населения, обеспечения освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи", - добавил он.

Ранее в четверг МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за действия израильских военных в секторе Газа.

"Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест двух человек - Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта - за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум начиная с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года", - говорилось в сообщении МУС.

Также отмечалось, что палата перед принятиям данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.