Американский авианосец "Гарри Трумэн" направился на Ближний Восток

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman после завершения участия в учениях НАТО в Северном и Норвежском морях направляется в Средиземноморье. Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института США (USNI). Сейчас авианосная группа находится у берегов Португалии.

В группу, в частности, входят ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg и эсминец USS Stout.

На борту авианосца размещено четыре эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 (в общей сложности 48 самолетов).

В Восточном Средиземноморье на фоне напряженности на Ближнем Востоке боевое дежурство несут два американских эсминца противоракетной обороны - USS Bulkeley и USS Arleigh Burke.

Ранее США в целях защиты Израиля от возможного иранского ракетного удара перебросили на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) несколько эскадрильей истребителей, а также оперативную группу из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которые размещены на авиабазе Эль-Удейд в Катаре.

В районе Красного моря находятся американские ракетные эсминцы USS Cole и USS Jason Dunham. Кроме того, в регионе на дежурстве находится атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.