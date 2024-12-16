Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" перешел в Красное море из Средиземного

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman, пройдя Суэцкий канал, покинула Восточное Средиземноморье, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Вместе с авианосцем в Красное море проследовали ракетный крейсер USS Gettysburg, а также эсминцы USS Stout и USS Jason Dunham (DDG 109).

"Ударная группа направлена для обеспечения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении командования.

Авианосец USS Harry Truman несет четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18F (в общей сложности 48 таких самолетов).

В начале минувшей недели авианосная ударная группа ВМС США прибыла в Восточное Средиземноморье на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.