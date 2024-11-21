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Боррель назвал решение МУС об аресте Нетаньяху обязательным к исполнению

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что выдача ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта является обязательным к исполнению решением.

"Это не политическое решение. Это судебное, юридическое решение МУС. И решение суда должно уважаться и выполняться", - ответил Боррель на просьбу журналистов прокомментировать это решение МУС на пресс-конференции в Иордании в четверг.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам добавил, что "принимает к сведению решение МУС об ордерах на арест премьера Нетаньяху, экс-министра обороны Галанта и лидера ХАМАС Дейфа".

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за действия израильских военных в секторе Газа. "Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест двух человек - Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта - за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум начиная с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Также отмечается, что палата перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос.

Накануне Боррель заявил в университете Аммана, что для достижения справедливого мира на Ближнем Востоке, помимо прочего, необходимо "положить конец безнаказанности". "Убийства и голод невинных должны прекратиться. Безнаказанность должна прекратиться (...) Военные преступления и преступления против человечности должны быть расследованы и наказаны", - сказал он.

Глава европейской дипломатии сказал, что "право на оборону имеет предел, и уровень разрушений в Газе не оправдан правом на оборону". "Ответственность должна быть всеобъемлющей и беспристрастной, независимо от личности преступника, независимо от жертвы. (...) Должна быть ответственность за то, что происходит на Ближнем Востоке, а также на Западном берегу (реки Иордан) и в секторе Газа", - настаивал Боррель.

Жозеп Боррель ЕС МУС Израиль Биньямин Нетаньяху Йоав Галант
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