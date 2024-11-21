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Глава МИД Нидерландов отменил поездку в Израиль после выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп отменил запланированную на следующую неделю поездку в Израиль после того, как страна объявила о намерении выполнить предписания Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордеры на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта, сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис главы МИД Израиля Гидеона Саара.

"Гидеон Саар поговорил с Велдкампом, и они пришли к единому мнению, что визит не состоится", - отметили в четверг в офисе Саара.

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По данным представителей министра, Саар также выразил разочарование комментариями Велдкампа об ордерах, выданных МУС.

Ранее Велдкамп заявил, что власти Нидерландов выполнят решение МУС об аресте Нетаньяху и Галанта в случае, если они прибудут на территорию страны.

"Нидерланды на 100% соблюдают Римский статут. Если Нетаньяху или Галант ступят на землю Нидерландов, их арестуют", - подчеркнул Велдкамп.

Кроме того, министр заверил, что Нидерланды ограничат контакты с Нетаньяху и Галантом.

В четверг МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за "преступления против человечности и военные преступления, совершённые как минимум начиная с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года".

Вместе с тем палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

Израиль 26 сентября направил в МУС два запроса, в которых оспаривал юрисдикцию МУС "в отношении ситуации в Государстве Палестина" в целом и в отношении граждан Израиля в частности.

С октября 2023 года Израиль проводит военную операцию против палестинских военизированных группировок в секторе Газа. Операция началась в ответ на нападение на Израиль, проведенное вооруженными палестинцами осенью 2023 года.

Нидерланды Израиль Биньямин Нетаньяху Каспар Велдкамп Йоав Галант
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