Банк "Синара" заявил, что санкции США не повлияют на его работу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Синара" (Екатеринбург) продолжает работу в обычном режиме, несмотря на введенные США санкции, говорится в сообщении финорганизации.

"Все сервисы, карты, приложения и банкоматы, отделения банка работают в обычном режиме", - отмечается в пресс-релизе.

Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах. Банк гарантирует их сохранность, говорится в сообщении.

Все переводы внутри банка и по территории РФ между российскими банками в рублях проводятся в обычном режиме.

Как сообщалось, Минфин США включил в санкционный список 50 российских банков.

Банк "Синара" по итогам девяти месяцев 2024 года занял 49-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".