Под санкции Минфина США попала Набиуллина

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - США расширили санкции против России, в SDN List американского Минфина попали председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ее первый заместитель Ольга Скоробогатова а также вице-премьер Александр Новак, которй курирует в правительстве переговоры в формате ОПЕК+.

Ольга Скоробогатова занимает должность первого зампреда ЦБ с 2017 года и курирует вопросы национальной платежной системы, обеспечения проведения операций ЦБ на внутреннем и внешнем рынках, развития финансовых технологий в ЦБ и на финансовом рынке и др. В частности, она отвечает за работу Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора российской платежной системы "Мир", заменившей ушедших из РФ MasterCard и Visa. Скоробогатова до 2021 года возглавляла набсовет НСПК (сейчас данные о членах совета компании не раскрываются).

Также под санкции попали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы - всего 278 парламентариев, в том числе депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 14 представителей российского ОПК.

Еще в SDN List попали близкие родственники высокопоставленных российских чиновников - премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, директора Росгвардии Виктора Золотова, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Совфеда Валентины Матвиенко, губернатора Петербурга Александра Беглова и мэра Москвы Сергея Собянина.

В санкционные списки попали и 11 юрлиц, в том числе Совет Федерации. Также в списке оказались ОАО Радиоавионика, ООО ВАЛТЕКС-НТ, ЗАО НТЦ Модуль, ООО Ротек-Элпом.

Санкции Минфина предусматривают блокировку всей находящейся в США собственности и интересов в собственности вышеперечисленных лиц. Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным физлицам на 50 или более процентов, также подлежат блокировке.

OFAC Минфина США также предупредило о повышенном риске попасть под санкции для находящихся вне России игроков, которые будут пытаться оказать России политическую или экономическую поддержку.