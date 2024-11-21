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Ливан хочет от США гарантий уважения суверенитета при соглашении Израиля и "Хезболлы"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ливана хотят убедиться, что США обеспечат уважение ливанского суверенитета со стороны Израиля после возможного заключения соглашения о перемирии между движением "Хезболла" и израильскими властями, сообщает издание The National со ссылкой на источники.

"Вопрос теперь состоит в том, сможет ли американская администрация гарантировать, что Израиль не будет продолжать нарушать суверенитет Ливана после достижения прекращения огня. Американцы заявляли, что урегулируют этот вопрос при помощи своих гарантий", - сказал собеседник газеты.

Собеседник отметил, что спикер ливанского парламента Набих Берри, который вел в Ливане переговоры от лица "Хезболлы" с советником президента США Амосом Хохштейном, подчёркивал необходимость уважать суверенитет страны.

"Основа для переговоров - резолюция СБ ООН 1701. Спикер Берри неоднократно указывал, что с ее принятия в 2006 году Израиль нарушал ее более 30 тысяч раз. По его словам, нельзя делать вид, что единственная проблема - присутствие сил "Хезболлы", - отметил неназванный представитель ливанских властей.

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В то же время источник в Бейруте назвал "очень позитивной" атмосферу на переговорах с Хохштейном.

По информации собеседников The National, для наблюдения за прекращением огня планируется составить комитет под эгидой США из представителей властей Ливана, Израиля, из Временных сил ООН в Ливане, ряда стран, таких как Великобритания и Германия.

В свою очередь, западный дипломатический источник назвал прошедшие переговоры "шагом в правильном направлении". В то же время он упомянул такие нерешённые моменты, как сроки и детали режима прекращения огня, процесс отвода вооружённых сил; вопрос, кто первым прекратит огонь. По его словам, главная проблема - дать надежные гарантии обоим сторонам конфликта, что резолюция 1701 будет чётко исполняться.

Источник добавил, что, кроме того, под вопросом - готовность Израиля работать над прекращением огня.

Ранее лидер "Хезболлы" Наим Касем отмечал, что ливанские власти получили проект предложения о прекращении огня между "Хезболлой" и израильскими войсками, и спикер ливанского парламента Набих Берри "представил свои замечания" к проекту. Касем пояснил, что, тем не менее, движение готово к "войне на истощение" в случае провала переговоров и пригрозил ударами по Тель-Авиву.

С конца сентября Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Ливан США Израиль Хезболла
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