Лидер "Хезболлы" назвал приоритетом суверенитет Ливана и прекращение огня

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" на переговорах о перемирии с Израилем настаивает на полном прекращении огня и на сохранении суверенитета Ливана, заявил в видеообращении лидер движения Наим Касем. Об этом сообщает LBCI.

"Мы ведем переговоры на основе двух принципов: полное прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Ливана", - заявил он.

Касем отметил, что ливанские власти получили проект предложения о прекращении огня между "Хезболлой" и израильскими войсками, и спикер ливанского парламента Набих Берри "представил свои замечания" к проекту.

"Комментарии передали советнику президента США Амосу Хохштейну, с которым мы подробно их обсудили", - сообщил Касем.

По его словам, одновременно с переговорами "Хезболла" продолжит оказывать вооруженное сопротивление. "И мы не будем приостанавливать боевые действия в ожидании результатов переговоров", - подчеркнул он.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром подчеркнул необходимость завершения боевых действий в Газе и конфликта с "Хезболлой".

Ранее The Washington Post сообщила, что Израиль обсуждает с избранным президентом США Дональдом Трампом, как можно добиться перемирия с движением "Хезболла" в Ливане. По данным газеты, 10 ноября министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер в ходе поездки в США, прежде чем отправится в Белый дом, останавливался в имении Трампа Мар-а-Лаго. "Израильское официальное лицо заявило, что обсуждения в резиденции Трампа сосредоточились на предложении Израиля о прекращении огня при сотрудничестве Запада и России", - информирует издание.

Условия израильской стороны предполагают отвод сил "Хезболлы" за реку Эль-Литани в Ливане, а также возможность для израильских войск возобновить сухопутные операции на ливанской территории, если последующие переговоры закончатся неудачей. Предполагается, что ливанские военные минимум на 60 дней возьмут под контроль пограничную зону на границе с Израилем под наблюдением США и Британии.

"Хезболла" еще не дала ответ на эти требования. Кроме того, условие, что израильские военные в случае неудачи с реализацией готовящегося соглашения могут опять действовать на ливанской территории, отвергается властями Ливана.