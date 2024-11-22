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Президент Казахстана поручил усилить меры безопасности из-за эскалации вокруг Украины

Президент Казахстана поручил усилить меры безопасности из-за эскалации вокруг Украины
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение руководителям государственных органов страны об обеспечении безопасности военных и гражданских объектов страны в связи с эскалацией вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины", - написал Уали на своей странице в соцсети в ночь на пятницу.

"Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах", - сообщил он.

Пресс-секретарь отметил, что "положение дел в стране находится на личном контроле у президента".

"Для нашего государства главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка", - отметил Уали.

"Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - добавил он.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан Украина
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