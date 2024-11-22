Что случилось этой ночью: 22 ноября, пятница

Пентагон подтвердил получение данных от РФ о пуске "Орешника", Трамп назначил генпрокурора, Писториус отказался баллотироваться на пост канцлера

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США заранее получили от РФ уведомление о запуске по украинской территории баллистической ракеты "Орешник", заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Она также заверила, что США продолжат поддерживать Украину и направят ей новые пакеты военной помощи до конца работы администрации президента Байдена.

- Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность генпрокурора США, который также возглавляет Минюст. "Пэм вернет министерство юстиции к его прямому назначению - борьбе с преступностью и восстановлению безопасности в Америке," - заявил Трамп.

- Джо Байден назвал возмутительным решение МУС выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. По его словам, США "всегда будут поддерживать Израиль в условиях угроз его безопасности".

- Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме. 19 членов совета директоров МАГАТЭ проголосовали за резолюцию, Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались, один не голосовал.

- Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отказался выставлять свою кандидатуру на пост канцлера и поддержал переизбрание Олафа Шольца. По его словам, "Шольц - сильный канцлер и отличный кандидат для переизбрания на должность".

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился обеспечить безопасность военных и гражданских объектов страны на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в ночь на пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

- Средства ПВО нейтрализовали 23 дрона ВСУ над Брянской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.