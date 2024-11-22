Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации пяти членов ХАМАС в Газе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные ликвидировали пять бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа, сообщает в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, в ночь на четверг во время израильского удара погибли два представителя командования ХАМАС, в частности, глава элитного подразделения этой группировки - "Нухба". Согласно израильской армии, они оба участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Кроме того, при этом же ударе погибли трое членов подразделения ХАМАС, воющего на севере Джебалии.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.